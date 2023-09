“Giallo tra libri e tv” due incontri del Club del Giallo

SESTO FIORENTINO – Due pomeriggi dedicati ai personaggi dei libri e della tv: è la proposta del Club del Giallo di Sesto Fiorentino che, in collaborazione con la sezione soci Coop di Sesto Fiorentino, organizza due incontri dal titolo “Il giallo dai libri alla tv”. I due incontri si terranno il 21 e il 28 settembre alle ore 18 nella Saletta Soci del CentroSesto di via Petrosa e saranno condotti da Sandra Nistri e Elena Andreini con la partecipazione del pubblico. Il primo incontro, il 21 settembre alle 18, si intitola “La Signora in Giallo. A Cabot Cove come a Vigata” e sarà dedicato alla Signora del Giallo televisivo per eccellenza, Jessica Fletcher e alle sue avventure in tv e tra le pagine dei libri, tra curiosità e informazioni. Il secondo incontro, il 28 settembre, si intitola “L’Ispettore Coliando. Siamo gli ultrà della fiction”, curiosità e aneddoti tra libri e tv del personaggio creato da Carlo Lucarelli. Al termine dei due incontri ci sarà una degustazione. L’ingresso è libero.