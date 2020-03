Giampiero Fossi: “A Signa due nuovi casi, probabile un terzo lutto”

SIGNA – Se ieri sera era stato il tricolore, oggi il sindaco di Signa Giampiero Fossi ha “usato” un’immagine della Beata Giovanna per comunicare su Facebook quale è stato il bilancio della giornata per Signa. E anche oggi non sono buone notizie. ‘Anche se non è arrivata l’ufficialità, un altro signese oggi se ne è andato. Questo è il terzo lutto che colpisce la nostra comunità dall’inizio dell’epidemia. La giornata di oggi ha visto comunque un minimo rallentamento nei contagi sia a livello nazionale che locale. I nuovi casi accertati in Toscana sono stati 224 rispetto ai 264 di ieri e ai 273 di ieri l’altro. Nella provincia di Firenze i casi sono stati 39 rispetto ai 41 di ieri e ai 61 di ieri l’altro. La situazione signese registra 2 nuovi casi. Anche oggi sono stati eseguiti in Toscana oltre 3.000 tamponi. È ancora presto per vedere risultati importanti ma, continuando a seguire le indicazioni sanitarie, potremo presto iniziare a vedere la fine di questo tunnel. Restare in casa ed evitare qualsiasi contatto è oggi più di sempre nostro dovere. Nel portare le mie condoglianze e il personale dolore di tutta la comunità signese alle famiglie di chi ci ha lasciato invio un forte abbraccio a tutti i malati e ai loro cari”.