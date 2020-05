Giampiero Fossi: “A Signa nessun nuovo caso, numeri in calo nella nostra zona”

SIGNA – Zero casi a Signa, 8 nella Città metropolitana di Firenze. Numeri in calo nella nostra zona “ma i 35 nuovi casi riscontrati in Toscana – dice il sindaco Giampiero Fossi – ci avvertono che la partita è ancora in corso. Da domani ripartono molte attività e potremo cominciare a riassaporare situazioni da tempo dimenticate. Dobbiamo stare ancora più attenti non possiamo permetterci di tornare indietro: ne va della nostra economia, ne va della nostra vita. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari. La vittoria si avvicina”.