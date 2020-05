Giampiero Fossi: “A Signa nessun nuovo contagio. Ma la partita non è finita”

SIGNA – “La partita non è finita”. A dirlo il sindaco Giampiero Fossi. “I contagi sono diminuiti e si mantengono su livelli bassi ma i 12 casi di oggi in Toscana ci impongono di continuare nelle nostre attenzioni. Nella Città metropolitana di Firenze ci sono stati 3 casi è a Signa per adesso non è […]

SIGNA – “La partita non è finita”. A dirlo il sindaco Giampiero Fossi. “I contagi sono diminuiti e si mantengono su livelli bassi ma i 12 casi di oggi in Toscana ci impongono di continuare nelle nostre attenzioni. Nella Città metropolitana di Firenze ci sono stati 3 casi è a Signa per adesso non è pervenuto alcun nuovo contagio. Dobbiamo però registrare un decesso e, dai nostri rilievi, un nuovo contagio che forse mi sarà ufficializzato domani. In ogni caso in questo come in tutti gli altri casi sono subito, per sicurezza, stati applicati i necessari protocolli sanitari e la situazione è ampiamente sotto controllo. Come ho detto la partita è praticamente vinta ma il virus è ancora presente. Raccomando prudenza e attenzione. Sentite condoglianze alla famiglia del defunto, un abbraccio ai malati e ai loro cari”.