Giampiero Fossi: “Abbiamo perso un altro signese. Oggi qui nessuno caso”

SIGNA – Sera dopo sera, Facebook, dal punto di vista amministrativo si sta rivelando sempre più come un triste bollettino. Anche oggi, infatti, come ha scritto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, sulla sua pagina Facebook, “la giornata è stata funestata da un altro decesso che ha portato a 4 il numero totale delle vittime signesi. In Toscana i contagi sono saliti a 252 in più rispetto ai 224 di ieri. Un lieve calo ha invece riguardato la ex provincia di Firenze con 36 nuovi casi in più rispetto ai 39 di ieri. A Signa non si segnala oggi nessun nuovo caso. Siamo nelle date vicino a quelle che sono state indicate per il picco massimo: se continueremo nei nostri virtuosi comportamenti, forse fra qualche giorno potremo assistere a un consistente calo dei contagi. Ormai ognuno sa cosa deve fare ma mi permetto di rafforzare il concetto di quanto sia fondamentale restare in casa e di non avere rapporti diretti con parenti e amici che abitano vicino. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari, le mie condoglianze e il mio dolore alle famiglie di chi ci ha lasciato. Chiudo il mio post con l’immagine di un arcobaleno sperando di poter trovare presto momenti di pace e di serenità…”.