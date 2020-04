Giampiero Fossi: “Anche oggi nessun nuovo caso a Signa”

SIGNA – Anche oggi nessun caso a Signa e in Toscana (52), come a Firenze (28), i casi si stanno stabilizzando decisamente su livelli positivi. “I tamponi & dice il sindaco Giampero Fossi – sono in netto aumento così come le guarigioni mentre i ricoveri sono in netta diminuzione. Le misure attuate stanno portando ai risultati sperati ma occorre ricordare che ancora l’epidemia non è finita. La giusta attenzione e il rispetto delle regole ci farà affrontare adeguatamente una fase 2 nella quale iniziare a far ripartire le nostre attività economiche e a riprendere le nostre abitudini sociali. Prima di lunedì farò il punto su tutte le novità che stanno emergendo negli ultimi decreti chiarendo le nuove possibilità previste. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari”.