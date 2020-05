Giampiero Fossi: “Ancora un caso a Signa. Ma il numero complessivo dei guariti sale”

SIGNA – Ancora un caso a Signa. “Mentre il numero dei guariti aumenta di giorno in giorno – dice il sindaco Giampiero Fossi – e la situazione generale si sta assestandosi su numeri bassi ma sempre preoccupanti.

Non dobbiamo abbassare la guardia, la partita non è ancora vinta. L’unico modo per vincere questa battaglia è continuare a rispettare le distanze e indossare le mascherine secondo le regole. Comportamenti sconsiderati sono dannosi sia per noi che per gli altri. Un abbraccio ai malati e ai loro cari”.