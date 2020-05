Giampiero Fossi: “Ancora un caso a Signa, ma la situazione è in netto miglioramento”

SIGNA – Ancora un caso a Signa “in una situazione dice il sindaco Giampiero Fossi – che sta nettamente migliorando con 29 nuovi casi in Toscana e 11 nella Città metropolitana di Firenze. Numerose le guarigioni, numerosissimi i test fatti. Occorre ancora tanta prudenza e soprattutto rispettare le 3 regole principali per quando si esce: portare la mascherina, stare distanti ed evitare assembramenti. Oggi in un parco dei Renai molto frequentato ho visto con piacere la piena attenzione a tutte queste regole e i controlli non hanno quasi mai avuto bisogno di intervenire. La strada è segnata: ce la stiamo facendo ma dobbiamo continuare a seguire le regole. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari”.