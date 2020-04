Giampiero Fossi: “Calo sostanziale dei contagi, purtroppo un nuovo caso a Signa”

SIGNA – Consueto appuntamento di fine giornata con il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, per analizzare quanto successo oggi, domenica 5 aprile, grazie al suo post su Facebook. “Di fronte a un sostanziale calo dei contagi (175 in Toscana, 49 a Firenze) – scrive Fossi – dobbiamo purtroppo registrare un nuovo caso a Signa. Forse stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel ma occorrono ancora migliaia di chilometri prima di poterne uscire. In linea con quanto detto dal presidente della Regione, Enrico Rossi, inizieremo da domani una distribuzione gratuita a tappeto di mascherine. In un video darò precise informazioni sulle modalità di distribuzione ma tengo a ricordare che le mascherine non servono per evitare il contagio ma per non contagiare. Apprezzando il lodevole comportamento tenuto anche in questa settimana dalla comunità signese, ricordo che usciremo da questa emergenza soltanto evitando contatti e restando in casa. Un abbraccio a tutti i malati e alle loro famiglie: insieme ce la faremo”.

