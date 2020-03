Giampiero Fossi: “Domani alle 12 le bandiere del Comune a mezz’asta in segno di lutto”

SIGNA – Impossibilitato a dare dei dati precisi sul nostro Comune, il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, si è limitato a ripetere che oggi in Toscana i casi di positività sono scesi da 305 a 290. Come riporta in una nota l’Ausl Toascana Centro, “a causa di un temporaneo problema tecnico del sistema informativo, oggi non è stato possibile inviare il bollettino quotidiano con l’aggiornamento dei nuovi casi positivi e i relativi dettagli, suddivisi per aree territoriali”. “Oltre i numeri – ha aggiunto Fossi – la situazione è sempre difficile, continuiamo a seguire con attenzione comportamenti adeguati. Dobbiamo sempre evitare di uscire e di avere contatti. Se ognuno farà il suo dovere potremo presto tornare a una vita normale. Domani alle 12, come in ogni altro Comune d’Italia, le bandiere verranno esposte a mezz’asta in memoria di tutti i morti di questa epidemia”.