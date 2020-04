Giampiero Fossi: “Due nuovi casi a Signa, in Toscana un piccolo calo dei contagi”

SIGNA – Due nuovi casi a Signa ma un piccolo calo dei contagi in Toscana. Questo, in sintesi, il post di aggiornamento di fine giornata del sindaco di Signa, Giampiero Fossi. “Siamo ancora in piena emergenza sanitaria: occorre intensificare le nostre attenzioni. Da mercoledì inizieremo a distribuire gratuitamente le mascherine fornite dalla Regione e da utilizzare a ogni uscita.

Ricordo che queste non proteggono dai contagi ma impediscono di contagiare gli altri. Continuiamo nella nostra resistenza: ce la faremo”.

