Giampiero Fossi: “Due nuovi contagi a Signa. Ma insieme ce la possiamo fare”

SIGNA – Anche nella giornata di Pasqua “si devono registrare a Signa due nuovi contagi, 277 nuovi casi in Toscana e 89 nella Città metropolitana di Firenze”. A parlare così è il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, che aggiunge, sempre su Facebook: “A fronte di un aumento delle guarigioni e a una diminuzione dei ricoveri, si assiste anche ad aumenti sia dei decessi che dei contagi. Siamo ancora in piena emergenza sanitaria. Il bel tempo e le giornate di festa non ci devono ingannare: dobbiamo continuare a stare in casa e ad evitare contatti. Domani festeggeremo la nostra Beata Giovanna seguendo la solenne benedizione sui canali on line della Parrocchia o del Comune senza muoversi di casa. Continuando nei nostri virtuosi comportamenti potremo presto tornare alla normalità. Insieme ce la faremo”.