Giampiero Fossi: “É morto un nostro concittadino ricoverato a Torregalli”

SIGNA – Il post è stato scritto su Facebook dal sindaco di Signa, Giampiero Fossi, intorno alle 22, noi ve lo riportiamo cosi come è stato scritto: “Con grande dispiacere informo che fra i 311 nuovi casi di Coronavirus in Toscana ci sono, anche se domiciliati altrove, due signesi. Nella comunicazione, ricevuta alle 19.50 dalla presidente della SDS, viene annunciata anche la morte di un nostro concittadino ricoverato a Torregalli. Si stanno avvicinando momenti ancora più difficili. Mi raccomando non uscite di casa: questi sono i giorni più pericolosi per il contagio”.