Giampiero Fossi: “E’ stata una giornata molto dura, un signese purtroppo non ce l’ha fatta”

SIGNA – Ha voluto usare la bandiera tricolore il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, come immagine sulla sua pagina Facebook insieme a quello che è stato il commento della giornata che sta volgendo al termine. “Per Signa – ha scritto – una giornata molto dura. Un nostro cittadino non ce l’ha fatta e oggi sono quattro i signesi positivi. A livello fiorentino ci sono stati 41 nuovi casi, ieri 61, e in Toscana siamo scesi a 254 rispetto ai 273 di ieri. Il numero dei tamponi è passato da poco più di 2.000 a oltre 3.000. Siamo in piena emergenza. Abbiamo tutti un dovere: proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari. Non uscire di casa vuol dire anche evitare di andare da amici e parenti. Tassativo ora è restare a casa. Sentite condoglianze ai familiari dei nostri defunti e un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari. Teniamo duro, insieme ce la faremo”.