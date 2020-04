Giampiero Fossi: “Giornata abbastanza positiva per la Toscana, due nuovi casi a Signa”

SIGNA – Una giornata abbastanza positiva per la Toscana, due nuovi casi a Signa. Questo il bilancio della giornata che sta volgendo al termine da parte del sindaco Giampiero Fossi: “La nostra regione ha registrato 173 nuovi casi rispetto ai 226 di ieri, due dei quali a Signa (non fra gli ospiti della Rsa). Al di là di un facile ottimismo, dobbiamo avere ben chiaro che siamo ancora in piena emergenza. E per questo dobbiamo tassativamente rispettare le regole, non uscire, non incontrare nessuno. Solo così potremo tornare alla libertà e al modo di vita che più amiamo. Non abbassiamo la guardia, sarebbe triste ammalarsi proprio ora.

Solo rispettando le regole ce la faremo”.