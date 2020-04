Giampiero Fossi: “Giornata nel complesso positiva. Purtroppo un nuovo caso a Signa”

SIGNA – In una giornata tutto sommato positiva che vede, in Toscana, le guarigioni superare i contagi (224 guarigioni contro 127 nuovi contagi) “dobbiamo registrare un nuovo caso anche a Signa, – dice il sindaco Giampiero Fossi – gli sforzi che a Signa e nella nostra regione sono stati fatti iniziano a mostrare qualche frutto ma attenzione l’epidemia è ben lontana dall’essere sconfitta. Oggi più di sempre dobbiamo concentrarci nel superare questa terribile emergenza sanitaria: ogni distrazione rischia di rendere vano il lavoro svolto. Dobbiamo restare sani per affrontare al meglio tutte le difficoltà a cui il virus ci ha costretti.

Insieme ce la faremo”.

(Nella foto l’incontro con una associazione di Protezione civile cinese a Prato)