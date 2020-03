SIGNA – Si affida a un breve post su Facebook il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, per commentare la giornata odierna; “Il giorno più brutto. Un morto e 31 nuovi casi a Signa riempiono di tristezza una giornata generalmente buona sia a livello fiorentino che toscano. Una preghiera per chi è stato colpito dal virus e un ricordo commosso per chi non è più fra noi”.