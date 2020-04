Giampiero Fossi: “Importante mantenere viva la tradizione della Beata”

SIGNA – A porte chiuse, in forma ridotta, come avevamo scritto ieri, ma non in tono dimesso, nonostante il periodo che stiamo vivendo. È stata una festa della Beata Giovanna insolita quella che si è svolta stamani a Signa nel consueto appuntamento del lunedì dell’Angelo. Con la presenza del sindaco, Giampiero Fossi, del Pievano, don Alessandro Tucci, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’Arma dei Carabinieri e di chi naturalmente aveva il compito di trasmettere tutto in diretta sul canale YouTube della parrocchia di San Giovanni a Signa. “È stata rispettata la volontà – ha detto il sindaco – di mantenere viva la festa della Beata in un momento particolarmente difficile. A porte chiuse e con la piazza completamente vuota. Ma dai messaggi che ho ricevuto, ho potuto constatare che la cosa è stata apprezzata a conferma del forte legame che c’è con il territorio signese”.