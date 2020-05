Giampiero Fossi: “Le misure adottate stanno portando a ottimi risultati. Non sciupiamo tutto”

SIGNA – “Una giornata bellissima di primavera con nessun caso a Signa, 14 a Firenze e 38 in tutta la Toscana. Calano i decessi e i ricoveri mentre aumentano le guarigioni”. E’ il puntuale aggiornamento del sindaco Giampiero Fossi: “Sembra che le misure adottate stiano portando a ottimi risultati e la sconfitta di questa epidemia appare ormai vicina. Siamo a pochi chilometri dal traguardo: non dobbiamo sciupare tutto. L’ingresso nella fase 2 necessita di attenzione e giudizio, il rispetto delle regole ci farà vincere. Domani alle 12 farò una diretta Facebook, sulla pagina del Comune, per fornire le informazioni necessarie per iniziare a riprendere al meglio le nostre abitudini e le nostre attività. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari. Oggi i miei due passi li ho fatti sul sentiero degli Etruschi passando per il nostro Padule”.