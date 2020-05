Giampiero Fossi: “Nessun caso né a Signa, né nella Piana”

SIGNA – “Evviva!”: l’inizio del post di aggiornamento del sindaco Giampiero Fossi non ha bisogno di alcuna interpretazione. “Anche oggi nessun caso né a Signa, né nella zona nord ovest, 38 casi in più in Toscana e 10 nella Città metropolitana di Firenze. Tutto sta andando nella giusta direzione e anche le varie attività stanno ripartendo. Continuiamo nei nostri giusti comportamenti: presto la partita sarà vinta. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari. Nella foto la nostra Pieve che si specchia nella vetrina sul museo della paglia appena riorganizzata dai volontari dell’associazione”.