Giampiero Fossi: “Nessun nuovo caso a Signa. Anche in Toscana i numeri sono confortanti”

SIGNA – Numeri confortanti, quelli di oggi, sia a livello regionale che nella provincia di Firenze. Come conferma anche il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, nel suo consueto post di aggiornamento. “Nessun caso a Signa, 19 casi in provincia di Firenze in una situazione dove anche i dati toscani mostrano segni di continua diminuzione a fronte di un numero alto di tamponi effettuati. Sono notizie positive ma non inganniamoci: la fine di questa epidemia è ancora lontana. Oggi più di sempre manteniamo vivi quei comportamenti che ci stanno facendo vincere questa battaglia. Restiamo in casa ed evitiamo contatti. Le mascherine, già in distribuzione, non sono né uno scudo, né un lasciapassare.

Per non ammalarsi dobbiamo Uscire solo per estreme necessità. Solo così questi lievi dati positivi potranno trasformarsi nella nostra vittoria”.

Questa la foto scelta dal sindaco per il suo post