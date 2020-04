SIGNA – Nessun nuovo caso oggi a Signa. “Di fronte a oltre 5.000 tamponi fatti – dice il sindaco Giampiero Fossi – il numero dei contagi in Toscana sembra mantenersi in una fase calante. Il numero delle guarigioni è in netto aumento e, finalmente, sembra certa la prossima fine di questa epidemia. Ce l’abbiamo quasi fatta ma continuiamo ad avere quei comportamenti virtuosi che ci stanno portando alla vittoria: il traguardo è vicino. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari”.