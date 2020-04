Giampiero Fossi: “Nuovi casi all’interno dell’Istituto San Paolo, nessun altro a Signa”

SIGNA – Come tutte le sere il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, traccia il bilancio della giornata. “Anche oggi i dati ufficiali sono un po’ in ritardo, comunque da quelli in mio possesso posso dire che l’estensione dei tamponi ha fatto venire alla luce diversi nuovi casi positivi. Questo sia livello toscano che fiorentino. Per quanto riguarda Signa sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati all’interno dell’Istituto San Paolo dove, come era prevedibile, sono stati riscontrati nuovi casi anche fra gli ospiti della struttura (18). Con il Servizio Sanitario della Regione toscana sono stati predisposti tutti gli interventi necessari che, nel brevissimo periodo, potranno intervenire a sostegno delle suore e della struttura. Oltre la Casa Madre delle Suore Passioniste non sembrano esserci nuovi casi a Signa. Come ogni sera un abbraccio a tutti i malati e alle loro famiglie. Una preghiera per le nostre suore Passioniste”.