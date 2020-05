Giampiero Fossi: “Oggi nessun nuovo caso a Signa”. Ecco quanti dall’inizio del virus

SIGNA – Oggi nessun nuovo caso a Signa “ma – dice il sindaco Giampiero Fossi – non abbiamo ancora vinto. I 30 nuovi casi in Toscana e i 17 nella Città metropolitana di Firenze danno un chiaro segnale. Schematicamente la situazione di Signa: 103 contagiati, 9 deceduti, 54 ancora positivi (di cui 8 in ospedale, 9 in attesa del secondo tampone), 40 completamente guariti. Se la riapertura di ogni attività si dimostra oggi più che necessaria per il rilancio della nostra economia, dobbiamo tenere ancora più presente l’importanza del rispetto di ogni regola. Tornare indietro a un passo della sconfitta del virus sarebbe triste e stupido. Ce la faremo soltanto se metteremo in funzione la nostra arma più potente: l’intelligenza. Nella foto uno scaffale della nostra biblioteca che da martedì, con tutte le precauzioni, verrà riaperta”.