Giampiero Fossi: “Oggi nessun nuovo caso a Signa”

SIGNA – Finalmente una giornata tranquilla a Signa, come confermato dal sindaco Giampiero Fossi: “Non si registra alcun nuovo caso nel territorio signese. A livello toscano, nonostante l’alto numero di tamponi effettuati, sono quasi dimezzati. Nella provincia di Firenze ci sono stati invece 71 nuovi casi di cui 30 in una Rsa. Nell’istituto San Paolo della Croce la situazione è globalmente sotto controllo: il Prefetto di Firenze, Laura Lega, si è impegnato direttamente nella soluzione dei problemi riscontrati in aiuto alle nostre suore e ai loro ospiti. La situazione resta comunque difficile e, ricordo a tutti, siamo ancora in piena emergenza sanitaria. Nonostante l’avanzare della Primavera, anche in questo fine settimana restiamo tassativamente a casa e soprattutto evitiamo di avere rapporti con chiunque”. “Approfitto dell’occasione per rinnovare ancora il sostegno all’Istituto delle Suore Passioniste di San Paolo della Croce: tutta la comunità di Signa preghi per loro. Come Comune, insieme alle autorità sanitarie, ci impegniamo a dare loro tutto l’aiuto necessario”.