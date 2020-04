Giampiero Fossi: “Oggi nessun nuovo caso”. Tutti i numeri di Signa

SIGNA – Oggi nessun caso a Signa. “La situazione toscana e fiorentina – dice il sindaco Giampiero Fossi – si sta stabilizzarsi su livelli abbastanza positivi (97 casi in Toscana, 49 nella Città Metropolitana). A questo punto ritengo necessario dare dei numeri sullo sviluppo di questa epidemia a Signa fotografato con i dati odierni. Il numero totale dei contagi a Signa è stato di 96 unità. Di questi 8 sono deceduti, 9 sono ricoverati in ospedale, 9 sono in Rsa fuori Signa, 66 sono a casa (53 presso l’istituto San Paolo) e sono in via di guarigione, 4 sono completamente guariti. Test e tamponi sono stati circa 600. Ogni caso è costantemente seguito e ogni contagio è stato tracciato. Si sta già lavorando per tornare alla normalità ma per adesso continuiamo a fare attenzione e a rispettare le regole. È certo! Ce la faremo. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari”.