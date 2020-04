Giampiero Fossi: “Oggi una giornata triste per Signa”

SIGNA – “Una giornata triste per Signa”. Non usa mezze parole il sindaco Giampiero Fossi per parlare di quanto successo oggi, lunedì 20 aprile. “Un decesso e un nuovo contagio a Signa. La situazione della Regione e di Firenze (135 e 37 nuovi casi) sembra stabilizzarsi su una generica riduzione a fronte di un forte aumento dei tamponi. Anche i ricoveri sono in diminuzione. Manteniamo alta la nostra attenzione: la partita non è ancora vinta. Oggi, inoltre, per motivi indipendenti al Covid, ci ha lasciati anche Ugo Susini: un amico e una persona veramente legata a Signa. Un pensiero a chi non è più fra noi, un abbraccio ai malati e ai loro cari”.