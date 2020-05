Giampiero Fossi: “Ottime notizie dalla Toscana ma anche da Signa: qui nessuno nuovo caso”

SIGNA – Ottime notizie dalla Toscana (26 nuovi casi), dalla Città metropolitana di Firenze (7 nuovi casi) e anche “da Signa – afferma il sindaco Giampiero Fossi – dove non si registra nessun nuovo contagio. Tutto sta procedendo nel migliore dei modi e, seppur lentamente, la nostra vita comincia a muoversi verso la normalità. Questo è il momento più difficile: dobbiamo avere ancora più attenzione. Ancora un po’ di sacrifici e presto potremo dire di avercela fatta.

Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari. Una bella foto di Maresco Calamai per sottolineare un clima di vera fiducia in tutti noi”.