Giampiero Fossi: “Purtroppo, oltre a un nuovo caso, oggi è scomparsa una nostra concittadina”

SIGNA – Si affida come tutte le sere a Facebook il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, per fare il bilancio della giornata che sta volgendo al termine ma anche per esternare il proprio stato d’animo. Che oggi non è dei migliori: “La giornata di oggi è stata funestata dal decesso di una nostra concittadina e un nuovo contagio si aggiunge alla già drammatica situazione del nostro territorio. In Toscana e a Firenze sono aumentati i contagi a fronte anche di oltre 4.000 tamponi effettuati. Come dico ogni sera, siamo ancora in piena emergenza sanitaria e non dobbiamo abbassare la guardia. Stare in casa ed evitare contatti sono a oggi le uniche armi che abbiamo per sconfiggere un temibile nemico. Rivolgo un pensiero è una preghiera a chi non è più fra noi. Abbraccio fortemente tutti i malati e i loro cari. La partita da giocare è lunga ma, con tenacia e volontà, la vinceremo”.

