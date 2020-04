Giampiero Fossi: “Si sta avvicinando il momento in cui insieme potremo ripartire”

SIGNA – Sono parole di ottimismo quelle scritte oggi dal sindaco di Signa, Giampiero Fossi. “Oggi nessun caso a Signa, in una situazione generalmente stabile per la Toscana e per Firenze (135 in Toscana, 46 nella CittĂ metropolitana di Firenze). Numerosi sia i tamponi che le guarigioni. Siamo sulla strada giusta ma non dobbiamo ancora abbassare la guardia. Ripeto, non dobbiamo rendere vani gli sforzi effettuati fino a ora.

Si sta avvicinando il momento in cui potremo insieme ripartire. Ce la faremo”.