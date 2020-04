Giampiero Fossi: “Signa, con affetto e riconoscenza, abbraccia tutto l’ordine delle Suore Passioniste”

SIGNA – L’immagine che compare sulla loro pagina Facebook è quella della “Casa Madre” con la scritta “Andrà tutto bene”. Non c’è dubbio che la notizia di ieri sera del contagio di 31 Suore Passioniste di San Paolo della Croce, “le suore di Signa”, abbia provocato grande emozione nella comunità signese. E i messaggi che oggi sono susseguiti sui social lo hanno ampiamente dimostrato. E anche la Congregazione ha voluto “lanciarne” uno, di speranza: “Forza Sorelle di Casa Madre. Ora più che mai la preghiera intensa e l’affetto di tutte le Sorelle della Congregazione è rivolto a Casa Madre, dove la comunità, in stretta quarantena, sta combattendo il Coronavirus. Abbiamo ferma fiducia e speranza che lo sguardo di Gesù orante proteggerà le nostre Sorelle e le signore ospitate. L’intercessione della Vergine Maria, insieme a quella fondatrice Maria Maddalena, di Madre Angelica e di Monsignor Fiammetti, che riposano nella Cappella, ottenga la guarigione e la serenità delle Sorelle e delle persone che a loro si affidano. Coraggio Sorelle, siamo con voi. Andrà tutto bene”. Messaggio che è arrivato anche da parte del sindaco, Giampiero Fossi: “Le nostre suore sono state colpite dalla terribile epidemia che in questi mesi sta devastando ogni zona del mondo. Signa, con affetto e riconoscenza, abbraccia tutto l’ordine delle Suore Passioniste. Una preghiera affinché, presto, serenità e salute facciano ritorno nel loro istituto e perché le Suore possano tornare alla loro vita fatta di fede, di lavoro e di solidarietà a servizio soprattutto dei più bisognosi”.