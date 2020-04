Giampiero Fossi: “Tre nuovi casi a Signa, situazione generale in netto miglioramento”

SIGNA – Ancora 3 nuovi casi a Signa e 54 a Firenze in una situazione segnata da un netto miglioramento in Toscana dove si registrano 97 nuovi casi a fronte di un’aumentata serie di analisi. “Anche a Signa – dice il sindaco Giampiero Fossi – cominciano a esserci le prime guarigioni ma la situazione non è assolutamente tranquilla. Mi raccomando non abbassiamo la guardia. Anche oggi, non a causa del Coronavirus, la comunità signese ha perso un altro dei suoi riferimenti: Suor Rosanna, storica maestra della scuola dell’infanzia, ci ha lasciato. Di lei resterà il bellissimo ricordo di una insegnante capace che amava ed era amata dai propri bambini. Le mie più sentite condoglianze ed un abbraccio alla Congregazione delle Suore Passioniste già tanto provata dalle difficoltà di questi mesi. Un augurio di pronta guarigione ai nostri concittadini non ancora guariti”.