Giampiero Fossi: “Tre nuovi casi a Signa”

SIGNA – Tre nuovi casi a Sigb in una situazione sempre stabile al ribasso (60 casi in Toscana, 26 casi a Firenze). “Come temuto – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – la partita non è ancora vinta. Non dobbiamo abbassare la guardia. Il prossimo 4 maggio verranno riaperti giardini e cimiteri anche nel Comune di Signa. Ovviamente occorre rafforzare la vigilanza affinché comportamenti scorretti non si verifichino: distanza dagli altri e mascherine sono ora più che mai necessarie. Il ritorno alla normalità ha bisogno di attenzione e correttezza.

Rispettando le regole ce la faremo. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari”.