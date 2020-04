SIGNA – “Un altro decesso a Signa. Nessun nuovo caso”. Il sindaco Giampiero Fossi inizia così il suo post di aggiornamento. “La situazione generale è in miglioramento (80 nuovi casi in Toscana, 29 nuovi casi in provincia di Firenze a fronte di oltre 4.000 tamponi) ma occorre ancora tanta attenzione. Siamo a pochi passi dalla vittoria, non sciupiamo tutto abbassando la guardia. Sentite condoglianze ai parenti di chi ci ha lasciato e un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari”.