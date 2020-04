SIGNA – Un nuovo caso a Signa, 97 casi in Toscana e 68 nella Città Metropolitana. “Si sta pienamente lavorando – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – per il ritorno alla normalità ma la fine dell’emergenza non è vicinissima. Usiamo con attenzione e moderazione i nuovi spazi che la nuova fase di gestione dell’epidemia ci offre. Vinceremo sicuramente questa battaglia ma dobbiamo mantenere i nostri corretti comportamenti. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari. Ce la faremo!”.