Giampiero Fossi: “Un nuovo caso a Signa, non abbassiamo la guardia”

SIGNA – Un nuovo caso a Signa. Ad annunciarlo il sindaco Giampiero Fossi. “Numeri in aumento anche a Firenze e in Toscana. Questo aumento è dovuto probabilmente al numero altissimo di tamponi effettuati dalla Regione Toscana, numeri confortanti vengono da una diminuzione sia dei ricoveri che delle terapie intensive. Non abbassiamo la guardia proprio ora: dobbiamo superare questa epidemia al più presto la nostra vita sociale e il nostro lavoro ci attendono. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari. Nella foto l’omaggio a un grande scrittore che ci ha lasciato”.