Giampiero Fossi: “Un nuovo caso a Signa, purtroppo anche un cittadino è annegato in Arno”

SIGNA – Non è stata una bella giornata quella odierna per Signa. Come conferma anche il sindaco Giampiero Fossi: “Nello stesso giorno in cui un nostro cittadino, un uomo di 77 anni, è annegato in Arno, dobbiamo registrare anche un nuovo caso a Signa. In Toscana ci sono stati 12 nuovi casi, nella Città metropolitana […]

SIGNA – Non è stata una bella giornata quella odierna per Signa. Come conferma anche il sindaco Giampiero Fossi: “Nello stesso giorno in cui un nostro cittadino, un uomo di 77 anni, è annegato in Arno, dobbiamo registrare anche un nuovo caso a Signa. In Toscana ci sono stati 12 nuovi casi, nella Città metropolitana di Firenze i casi sono 6. La situazione resta comunque sotto controllo e i test effettuati sono veramente moltissimi. Sono aumentate le guarigioni e molti malati sono tornati a casa. In questo momento di ritorno alla quasi normalità, però, dobbiamo intensificare la nostra attenzione: indossare le mascherine, mantenere le distanze e non fare assembramenti. Oggi sono stato in alcuni negozi e nel parco dei Renai: ho visto nella quasi totalità dei presenti la massima responsabilità. Ancora qualche settimana e potremo dire di avere vinto. Un abbraccio a tutti i malati e alle loro famiglie”.

Per quanto riguarda l’uomo morto oggi e il cui corpo è stato ritrovato in Arno, è stato un passante, nel pomeriggio, a vederlo e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Lastra a Signa e della Compagnia di Signa, insieme al medico e ai volontari della Misericordia di Lastra a Signa. In base alle prime ricostruzioni, dovrebbe trattarsi di un incidente