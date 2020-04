Giampiero Fossi: “Un nuovo contagio, emergenza lontana dalla sua conclusione”

SIGNA – Che quest’anno sia una Pasqua diversa da sempre è sotto gli occhi di tutti. Lo confermano anche le parole del sindaco di Signa, Giampiero Fossi: “In questo Venerdì di Passione la conferma di un decesso, già comunicato da me alcuni giorni fa, e un nuovo contagio. A livello fiorentino e toscano i contagi sono stazionari e questa emergenza sanitaria sembra lontana dal suo termine. Invito nuovamente tutti a non avere contatti e a restare a casa anche nella giornata di Pasqua. Un pensiero forte ai malati e ai loro cari, a tutti l’invito a godere di questo triduo pasquale ricercando la bellezza anche in momenti così tristi. Nell’immagine il Crocifisso di Castel di Signa, famoso un tempo per le sue qualità miracolose, come segno di questa importante giornata della Settimana Santa”.