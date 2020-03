Giampiero Fossi: “Una domenica tristissima, un aumento dei casi significativo a Firenze”

SIGNA – Il consueto appuntamento con i sindaci della Piana di fine giornata, in questo caso del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, non è molto positivo oggi. E’ stata infatti “una domenica tristissima, – scrive Fossi – segnata da un significativo aumento dei casi a Firenze (94 in più rispetto ai 36 di ieri) e in Toscana (305 in più rispetto ai 252 di ieri). Anche a Signa un nuovo caso (adesso sono 17 in tutto) ma siamo in attesa di notizie non certo positive. I tamponi continuano a essere fatti in misura consistente. Non è davvero il momento di abbassare la guardia.

Dobbiamo evitare contatti e restare in casa. Non è ancora il momento della ricostruzione: ora dobbiamo soltanto evitare il contagio. Si tratta di una terribile emergenza sanitaria e dobbiamo muoverci con attenzione evitando iniziative personali. In questa fase lo stesso volontariato non deve muoversi spontaneamente ma deve inquadrarsi nelle già presenti strutture operative. Chi vuole dare una mano, si muova esclusivamente contattando il Centro Operativo Comunale, la Pubblica Assistenza o la Misericordia. Un abbraccio a tutti i malati e alle loro famiglie, un ricordo e una preghiera per i nostri concittadini che ci hanno lasciato. Non basta più dire che ce la faremo o che tutto andrà bene, dobbiamo agire tutti concretamente per fermare la diffusione del virus.

Dedico l’immagine di oggi, scattata in un momento felice, agli amici albanesi che oggi hanno dato il loro contributo all’Italia per vincere questa terribile guerra”.