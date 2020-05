Giampiero Fossi: “Un’altra bella giornata, contagi in netto calo. A Signa nessuno”

SIGNA – “Un’altra bella giornata caratterizzata da un calo ulteriore dei casi sia in Toscana (80) che a Firenze (29)”. A parlare così è il sindaco Giampiero Fossi che aggiunge: “Anche oggi nessun caso a Signa e le guarigioni stanno aumentando in modo esponenziale. Tira aria buona, mi raccomando, non sciupiamo tutto: occorre fare molta attenzione. Il rispetto delle regole è fondamentale. In attesa del 4 maggio, e delle nuove attività consentite, abbiamo avuto oggi la possibilità di fare qualche passo.

Io ho fatto un giro in Padule e sono passato dai giardini del Crocifisso: ho avuto modo di vedere molte persone che, con tutte le precauzioni necessarie, godevano della bella giornata ma ho visto anche qualcuno, pochissimi, che snobbavano le regole. Ringrazio quasi tutti i signesi per la loro attenzione ma avverto che in una situazione di emergenza sanitaria bastano pochi casi per farci tornare tutti nuovamente in fondo a quel tunnel di cui oggi finalmente stiamo vedendo la fine. Un abbraccio a tutti i malati e ai loro cari. Nella foto sono davanti alla grande croce di Marcello Guasti nel luogo in cui dovrà sorgere, si spera presto, una nuova chiesa”.