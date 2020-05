Giampiero Fossi: “Zero casi a Signa. Senso di responsabilità da parte di chi ha riaperto”

SIGNA – Anche oggi nessun caso a Signa, 13 casi in Toscana e 3 casi nella Città metropolitana di Firenze. “Molte – dice il sindaco Giampiero Fossi – sono le guarigioni e sempre più malati sono tornati a casa. Chi ha riaperto oggi la propria attività ha dimostrato coscienza, attenzione e professionalità.

Sta andando tutto bene. Non sciupiamo tutto per impazienza o distrazione. Mascherine, distanza e non assembramento ci permetteranno di fare tutto ciò che vogliamo. Un abbraccio ai malati e ai loro cari. Nella foto il cavallino di Franco, il barbiere di sotto i portici”.