SIGNA – Zero nuovi casi a Signa, 10 nella Città metropolitana di Firenze e 30 in Toscana. “Si continua – dice il sindaco Giampiero Fossi – in un percorso positivo ma, tenendo presenti le esigenze di una ripartenza economica e sociale, dobbiamo intensificare la nostra attenzione. Siamo a pochi minuti dalla fine di questo incubo non abbassiamo la guardia. Un abbraccio a tutti malati e ai loro cari”.