Giani avanti di sette punti sulla Ceccardi. Ecco le sue prime parole: “I toscani hanno votato per la Toscana”

FIRENZE – Sono stati sufficienti poco meno di 500 seggi scrutinati per decretare la vittoria di Eugenio Giani, candidato del centro-sinistra, nella corsa alla presidenza della Regione Toscana contro Susanna Ceccardi: 86.491 i voti a favore di Giani (47,95%) contro i 74.707 (41,41%) della sua avversaria. Giani è entrato nel suo comitato elettorale accompagnato dal segretario regionale del Pd, Simona Bonafè. “Sono emozionato e commosso, ma felice perché questo è risultato che fa vincere la Toscana. I toscani hanno votato per la Toscana. Il mio sondaggio? Il patto di San Gimignano dei giorni scorsi con 186 sindaci pronti a sostenermi”. “E’ stata la presenza sul territorio, il lavoro sul territorio – ha aggiunto – che mi rende sindaco fra i sindaci. A ciascuna delle liste della coalizione, un grande grazie. Ma quale “padrini”, come è stato ripetuto più volte in queste settimane. Eugenio Giani è Eugenio Giani, un uomo di 60 anni che, con le sue caratteristiche, ha intercettato tanti voti dei toscani che hanno voluto dare ragione ai valori della nostra regione”. “Quando ho capito che avremmo vinto? Il giorno della chiusura della campagna elettorale in piazza Santissima Annunziata dove a vincere è stata la Toscana”.

Per Giani, “la competenza prevale sull’ignoranza, l’esperienza sul pressappochismo, la passione sulla forma e l’immagine. Con queste caratteristiche ritengo di aver colto il voto di tanta gente della Toscana”. Susanna Ceccardi ha già inviato un messaggio al suo rivale per congratularsi con lui e augurargli buon lavoro. E’ quanto si apprende dallo staff dell’eurodeputata leghista, che ancora non ha raggiunto il suo comitato elettorale a Firenze. “Adesso governa per il bene dei toscani”, le parole scritte da Ceccardi nell’sms inviato a Giani.