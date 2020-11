Giani: “Il 4 dicembre la Toscana dovrebbe essere fuori dalla zona rossa”

FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato pochi minuti fa, con un video su Facebook, alcune novità in merito alla Toscana zona rossa. E lo ha fatto dal padiglione Cavaniglia della Fortezza da Basso dove si svolge il tracciamento per contagiati, giunto quasi al 100% negli ultimi giorni. “Dobbiamo rispettare le procedure di legge, – ha detto Giani – per 14 giorni per come era stato garantito nel Dpcm. Siamo partiti il 15 novembre, finirà il 29 novembre. A quel punto il ministro Roberto Speranza farà un provvedimento che si lega alla prima riunione del Comitato tecnico scientifico, il 3 dicembre. Venerdì 4 dicembre potrà firmare l’ordinanza affinché la Toscana potrà rientrare in zona arancione”. Per le festività natalizie, invece, Giani ha ribadito che “Dobbiamo avere pazienza perché a quel punto dopo gli interventi che abbiamo fatto potremmo avere la possibilità dal 4 al 25 che è Natale una ventina di giorni di tranquillità. Se i dati sono buoni la Toscana potrà tornare in zona gialla e festeggiare il Natale. Domani è previsto un nuovo provvedimento per riapertura di toelettatura o questioni su cercatori di tartufi, sulla caccia. Potrò interpretare questi aspetti tramite un’ordinanza. Oggi abbiamo 1.117 contagiati, una situazione migliore che permette di programmare un rientro in zona arancione. Dobbiamo mantenere i comportamenti individuali e quella cultura del contrasto al contagio”.

Qui di seguito il video del presidente Giani

https://fb.watch/20CEoNM2VI/