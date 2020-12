Giani: “Noi arancioni? Una decisione ingiusta e immotivata. La cabina di regia si riunisca di nuovo”

FIRENZE – Un appello al ministro Speranza e al presidente del Consiglio Conte perché “la cabina di regia si riunisca già all’inizio della prossima settimana e non solo una volta come è successo fino a oggi, sempre di venerdì”. A parlarne, in una diretta Facebook, è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha voluto provare a fare chiarezza sul perché la nostra regione sia ancora in zona arancione. “E’ una decisione ingiusta e immotivata. E per affermare questo – ha detto Giani – dico che bisogna guardare i numeri. E i numeri, a loro volta, dicono che dall’inizio di questa settimana nella nostra regione abbiamo avuto sempre una media di contagiati di poco superiore ai 500 al giorno. Non solo, attualmente i posti Covid occupati negli ospedali sono in media 1.500 rispetto ai 2.200 di qualche tempo fa mentre i tamponi effettuati sono 16.000, così come siamo passati da una media del 30% di tracciamento all’attuale 100%. Insomma, in Toscana abbiamo dati e numeri migliori rispetto alla regioni che ci circondano, penso per esempio alla Liguria, eppure si viene a creare una disparità di trattamento fra regioni. Cosa mi è stato risposto? Che si è voluti essere rigidi sul fatto che quando si va in zona rossa, poi bisogna aspettare un determinato periodo prima di tornare indietro. Ecco, da qui il mio appello al ministro Speranza e al presidente del Consiglio, ciò potrebbe consentire di rientrare in zona gialla a metà della prossima settimana e non domenica prossima come preventivato”. Qui di seguito il link al video del presidente Giani.

https://fb.watch/2ksujPB-dx/