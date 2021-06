Giannelli (FI): “Guasto temporaneo tra le stazioni di Firenze ed Empoli, circolazione ferroviaria impazzita”

FIRENZE – Nel dibattito sul guasto lungo la linea ferroviaria che, nella giornata di ieri, ha interessato la tratta tra Firenze ed Empoli, è intervenuto anche Giampaolo Giannelli, responsabile regionale dipartimento trasporti e lavori pubblici Forza Italia Toscana: “Un guasto temporaneo agli impianti di circolazione fra le stazioni di Firenze ed Empoli ha provocato, dal tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 giugno, un vero delirio nella circolazione dei treni regionali delle direttrici Firenze-Empoli-Pisa e Firenze-Empoli-Siena. Tanti i treni cancellati, soprattutto tra Firenze ed Empoli, altri con ritardi che superano abbondantemente i 30 minuti, molti oltre 50, il regionale 18307 che viaggiava con 70 minuti di ritardo, assembramenti, pendolari inferociti e via dicendo. Chi ha la sfortuna di viaggiare su queste linee sa che nei giorni scorsi, domenica e lunedì in particolare, c’erano già stati numerosi problemi. Il tutto, tra l’altro, avviene in giornate come queste dove anche su gomma, sulla Fi-Pi-Li, sta accadendo veramente di tutto, rendendo di fatto impossibile spostarsi tanto su rotaia quanto su gomma. Quanto dovremo aspettare perché i pendolari toscani siano trattati come meritano? Vediamo Giani e Nardella, come accaduto tre giorni fa, salire a bordo del treno storico Firenze-Ravenna dedicato a Dante Alighieri, nel viaggio inaugurale, oppure l’assessore ai trasporti Baccelli inaugurare nuovi treni rock. Bene, quando potremo vedere Giani, Baccelli, magari anche Nardella, a sostegno di coloro che ogni giorno soffrono per l’inefficienza di Trenitalia e Rfi facendo viaggi da incubo? E’ ora che la Regione si svegli e che faccia qualcosa facendosi sentire in modo chiaro e forte, da Trenitalia e Rfi, sempre impegnate nel rimpallo delle responsabilità. Ai pendolari non interessa che ci sia un guasto temporaneo od altro; ai pendolari interessa solo poter viaggiare in sicurezza e tranquillità, non affrontando ogni giorno un infernale girone dantesco”.