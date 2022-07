Gianni Baudo lascia la Lega e aderisce al Gruppo Misto

CAMPI BISENZIO – “Ringrazio gli amici e le amiche campigiane che mi hanno accompagnato in questa avventura ma penso che il partito, a livello nazionale, non mi rappresenti più”. A parlare così è Gianni Baudo, che lascia la Lega per aderire al Gruppo Misto. “Non mi rappresentava più quando ha deciso di partecipare al governo Draghi e non mi rappresenta più adesso. Questa continua ambiguità per me, che ho una storia politica coerente e trasparente nel difendere gli interessi delle fasce deboli della popolazione, nello stare vicino ai lavoratori e al piccolo commercio, non è più tollerabile. La vecchia Lega lottava per il popolo, in maniera magari anche poco ortodossa. Ma sempre sincera. Per questo l’avevo abbracciata. Ora non lo so”.

“So però che i campigiani, come tutti gli italiani, sono stanchi, impoveriti, arrabbiati. – aggiunge il consigliere – Sono diffidenti verso i partiti e hanno ragione. Perché qui non servono rinascimenti, cambi di passo e altre amenità retoriche. Qui serve un piano di rilancio per lo sviluppo e l’occupazione, servono servizi pubblici e infrastrutture efficienti, sanità e istruzione all’altezza. Servono stipendi in linea con il caro vita. Serve attenzione agli anziani e ai fragili. Servono opportunità per i giovani. Serve tutto ciò di cui non si è minimamente occupato il governo Draghi e di cui non si occupa, se non a parole, questa amministrazione comunale giustamente già terrorizzata all’idea di sottoporsi, tra un anno, al voto popolare. Ecco, io da oggi continuerò a lavorare per Campi più convinto che mai, anche in prospettiva di un voto che potrebbe presto trasformare una giornata elettorale in una data storica. Per questo, mi metto a disposizione di quanti abbiano davvero a cuore il futuro della nostra città e intendano impegnarsi seriamente per i cittadini campigiani”.