Gianni Cenni, inaugurato il comitato elettorale: “Questa è la casa di tutti”

PRATO – Un vero e proprio di bagno di folla, un tifo da stadio e il nome di Gianni urlato a tutta voce. Una festa da tutto esaurito quella per l’inaugurazione del comitato elettorale della coalizione del centrodestra e sede della lista civica “Gianni Cenni sindaco”, in corso Mazzoni, a una manciata di metri dal palazzo comunale. Il taglio del nastro ha visto anche la benedizione dei locali affidata a don Marco Pratesi. “Questa è la casa di tutti, – le parole di Gianni Cenni – è la casa di chi vuole cambiare passo, di chi vuole lavorare per il bene comune. Un luogo di lavoro, ma anche un luogo di incontro, confronto, ascolto e soprattutto un punto di aggregazione nel quale stare insieme anche solo per qualche battuta”. Presenti i parlamentari pratesi Chiara La Porta (Fratelli d’Italia) ed Erica Mazzetti (Forza Italia), insieme a tutti i segretari provinciali e comunali dei partiti della coalizione. Un abbraccio collettivo alla città in un clima di grandissima unità e forza. “Corso Mazzoni diventa il ritrovo della nostra coalizione e della mia lista civica ma il lavoro sul territorio, intrapreso già a febbraio, continuerà, – ha aggiunto Gianni Cenni – la lista delle frazioni e dei quartieri che chiedono dibattiti, sopralluoghi e appuntamenti pubblici è lunghissima e il mio impegno ad arrivare ovunque è fermo. Oggi è una giornata di grande festa, non un traguardo naturalmente, continuiamo a viaggiare a ritmo sostenuto e senza sosta: la strada è lunga, mancano poco meno di due mesi all’appuntamento con le urne e di cose da fare ce ne sono davvero tantissime. Ma ci contraddistingue la voglia di fare, la passione per il lavoro e l’amore per Prato”.