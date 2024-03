Gianni Cenni: “Infrastrutture e mobilità, è il momento della politica del fare”

PRATO – “Investire sul tessuto economico, dare strumenti alle imprese per correre sul mercato, sostenere la competitività del nostro distretto. Costruire ricchezza significa dare opportunità al territorio. Nella mia agenda ci sono due elementi su cui puntare subito: infrastrutture e mobilità. Nella nostra area ancora troppe lacune ed è il momento di promuovere la politica del fare”. Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato per il centrodestra, è stato tra i relatori dell’incontro organizzato ieri pomeriggio all’hotel Datini da Fratelli d’Italia. Con lui, hanno parlato i sindaci di Pistoia, Alessandro Tomasi, e di Lucca, Mario Pardini. “E’ emersa – si legge in una nota – una visione d’insieme fondata sulla necessità più urgente e strategica di creare infrastrutture in grado di far dialogare le imprese con vantaggi in termini di sviluppo economico e sociale e sostenibilità ambientale. Al tavolo anche il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, e la parlamentare pratese Chiara La Porta.

Gianni Cenni ha parlato chiaro sul sottopasso del Soccorso: “Farò di tutto per bloccare un’opera costosa, inutile e pericolosa. Voglio provare a riportare in gioco il progetto del sovrappasso e voglio farlo parlando con la Regione in virtù dei suoi accordi con Anas. Il vantaggio? Risparmiare soldi e investirli nel collegamento con la Val di Bisenzio”. Nutrita la platea composta da numerosissimi imprenditori e industriali che si aspettano concretezza dall’azione politica per stare sul mercato, starci al passo e crescere. “Una aspettativa legittima in un momento che segna, nel quarto trimestre 2023, un arretramento del settore moda nell’area Prato-Pistoia-Lucca – queste le parole di Cenni – la macchina è complessa ma le istituzioni devono fare, devono intervenire, devono trovare la cura perché è questo il compito che hanno”. Diversi gli argomenti introdotti da Gianni Cenni nel suo intervento: legalità economica, interporto, multiutility, collegamenti su rotaia, economia circolare per restituire sviluppo alla città. “Serve superare le divisioni che sempre ci sono in ogni ambito e andare nella stessa direzione per non perdere nessun treno – ha concluso il candidato sindaco – non possiamo permetterci di restare a piedi. Abbiamo storia e saperi per arrivare lontano ma serve lavorare. Fare”.