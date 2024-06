Gianni Cenni: “Sono stati 103 giorni di bellissima campagna elettorale” 

PRATO – “Un viaggio di 103 giorni sul territorio, tra la gente e con la gente, con decine e decine di incontri in ogni dove, con l’ascolto delle realtà cittadine e con la conoscenza di tante, tantissime esperienze a dimostrazione della capacità, insita nella nostra Prato, di arricciarsi le maniche nel suo spirito lungimirante. Grazie a chi mi è stato vicino: i partiti della coalizione, il mio staff, i volontari che non si sono risparmiati, i sostenitori, i simpatizzanti, i cittadini che non hanno mai smesso di farmi sentire la loro vicinanza e il loro entusiasmo, i tanti che mi hanno invitato e chi mi hanno aperto le loro porte come si fa con un amico. Grazie”. Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato del centrodestra, chiude stasera la campagna elettorale con una grande festa in piazza San Francesco a partire dalle 20. “E’ una esperienza che porterò dentro di me per sempre – queste le sue parole – ci sono stati giorni intensi di appuntamenti, di impegni, di incontri ma ogni stretta di mano mi ha dato la spinta per mettercela tutta ogni giorno di più. Ho sempre avuto la consapevolezza che quello che stavo facendo non lo stavo facendo per me ma per noi, per la città chiede un cambio di passo”.

“Attenzione ai territori, ascolto della gente, confronto sui progetti e sui temi: “Sanità, sicurezza, decoro, volontariato, sport e tutto il resto: il nostro – dice Cenni – è un programma elettorale condiviso perché frutto della conferenza programmatica con i partiti della coalizione e implementato e arricchito con la campagna di ascolto che ha toccato tutta la città e tutte le sue anime. Scorrendo le 64 pagine del programma, molta gente si ritroverà, si riconoscerà, avrà la certezza di essere stata ascoltata. Il voto al centrodestra è un voto di discontinuità rispetto agli ultimi dieci anni, è un voto che serve a far uscire la città dal libro dei sogni e riportarla sul terreno della concretezza, del fare, della fattibilità. Non racconti, non disegni ma fatti: con noi Prato cambia passo. Il 24 febbraio, ormai 103 giorni fa, quando mi sono ufficialmente presentato come candidato sindaco del centrodestra, ho detto alla gente che in quel momento stavo firmando un patto di fiducia: una firma guardando negli occhi le persone. Io sono questo, noi siamo questo. E come dice la colonna sonora della mia campagna elettorale: “Don’t stop me now”, non fermatemi ora”.